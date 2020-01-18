Зеленский отказался увольнять премьер-министра и дал ему шанс

Алексей Гончарук руководит правительством Украины с августа 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался дать ход заявлению премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал прошение об отставке.

«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией <…> Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — сказал Зеленский на встрече с Гончаруком.

По украинскому законодательству, вопрос об отставке премьер-министра рассматривает Верховная Рада. Для увольнения Гончарука Зеленский был бы должен передать его заявление спикеру парламента. В партии «Слуга народа», имеющей большинство в Раде, ранее заявили, что поддержат отставку Гончарука, если ее поддержит Зеленский.

Гончарук написал заявление об увольнении после публикации в интернете аудиозаписей, на которых человек с голосом, похожим на голос премьер-министра, говорит, что «у Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов», и называет сам себя «полным профаном» в экономике.

Алексей Гончарук руководит правительством Украины с августа 2019 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый премьер-министр России Михаил Мишустин наметил перестановки в правительстве страны. СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК. По данным издания, министр финансов России Антон Силуанов уйдет с поста первого заместителя председателя правительства, который он прежде совмещал с работой главы ведомства. Вместо него освободившееся место может […]