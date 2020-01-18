Зеленский отказался увольнять премьер-министра и дал ему шанс

Алексей Гончарук руководит правительством Украины с августа 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался дать ход заявлению премьер-министра страны Алексея Гончарука, который подал прошение об отставке.
«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией <…> Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — сказал Зеленский на встрече с Гончаруком.
По украинскому законодательству, вопрос об отставке премьер-министра рассматривает Верховная Рада. Для увольнения Гончарука Зеленский был бы должен передать его заявление спикеру парламента. В партии «Слуга народа», имеющей большинство в Раде, ранее заявили, что поддержат отставку Гончарука, если ее поддержит Зеленский.
Гончарук написал заявление об увольнении после публикации в интернете аудиозаписей, на которых человек с голосом, похожим на голос премьер-министра, говорит, что «у Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов», и называет сам себя «полным профаном» в экономике.
Алексей Гончарук руководит правительством Украины с августа 2019 года.
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