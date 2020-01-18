Чтобы клиентов у вас было, как рыбок в океане, и были они такими же голодными

18.01.2020, 13:21, Новости дня

Как добиться больших финансовых результатов расскажет Олег Пахолков.

Как продвигать бизнес в соцсетях с минимальными затратами и максимальной эффективностью? Олег Пахолков, Олег Назаров и Светлана Соколова проведут семинар по SMM «Не боги рестораны продвигают» 18-19 февраля в Москве. Теперь можно не тратиться на безрезультатного SMM-щика, дорогие методы продвижения или сложные манипуляции.«Меня давно спрашивали, где можно услышать хорошие идеи по SMM? И вообще, как зарабатывать, продвигать себя достаточно дешевыми способами. Светлана будет рассказывать профессиональные вещи, а я будут говорить «крестьянские» — как простыми методами добиться больших финансовых результатов», — отметил главред Сети «Блокнот» Олег Пахолков.Семинар Пахолкова и Назарова состоится в Москве 18-19 февраля. Продвигать свое заведение в соцсетях проще, чем убеждают «продвинутые SMM-щики».

Регистрация на семинар по ссылке.



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