«Аэрофлот» заставил бортпроводников убирать салон после рейсов

18.01.2020, 13:21, Новости дня

Теперь они должны «контролировать чистоту туалетных комнат».

Авиакомпания «Аэрофлот» в некоторых аэропортах отказалась от услуг клининговых компаний и переложила обязанности по уборке салона на бортпроводников. Соответствующий внутренний документ, датированный 15 января, оказался в распоряжении «Медузы».

В соответствии с новыми правилами, после посадки и выхода пассажиров бортпроводники должны собрать оставшийся в салоне мусор, в том числе используя щетку и совок, а также «проконтролировать чистоту туалетных комнат» и при необходимости доэкипировать их.

Лишь в случае обнаружения «неустранимых силами членов экипажа загрязнений» бортпроводники должны связаться с представителем авиакомпании в аэропорту и сообщить ему о необходимости вызова клининговой службы. 

Новые правила действуют на рейсах из Москвы в 15 городов России, в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфу.

Ранее пассажиры «Аэрофлота» подали в суд на компанию за «багажный ад».



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