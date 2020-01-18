«Аэрофлот» заставил бортпроводников убирать салон после рейсов

Теперь они должны «контролировать чистоту туалетных комнат».
Авиакомпания «Аэрофлот» в некоторых аэропортах отказалась от услуг клининговых компаний и переложила обязанности по уборке салона на бортпроводников. Соответствующий внутренний документ, датированный 15 января, оказался в распоряжении «Медузы».
В соответствии с новыми правилами, после посадки и выхода пассажиров бортпроводники должны собрать оставшийся в салоне мусор, в том числе используя щетку и совок, а также «проконтролировать чистоту туалетных комнат» и при необходимости доэкипировать их.
Лишь в случае обнаружения «неустранимых силами членов экипажа загрязнений» бортпроводники должны связаться с представителем авиакомпании в аэропорту и сообщить ему о необходимости вызова клининговой службы.
Новые правила действуют на рейсах из Москвы в 15 городов России, в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфу.
Ранее пассажиры «Аэрофлота» подали в суд на компанию за «багажный ад».
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