Много танцев и мало сахара: личный тренер Шакиры раскрыла все секреты тренировок и питания певицы

Уже 3 февраля в рамках полуфинала 54-го ежегодного чемпионата Super Bowl на стадионе Hard Rock в Майами состоится грандиозное выступление двух латиноамериканских див — Шакиры и Дженнифер Лопес. Для Шакиры это будет вдвойне волнительный день, ведь ей придется выступать на следующий день после своего дня рождения. Так что пока еще 42-летняя певица из Колумбии в преддверии шоу прикладывает все усилия, чтобы предстать перед многотысячной аудиторией в наилучшей физической форме. Для этого она последние месяцы тренируется по 6 дней в неделю под чутким руководством своего любимого фитнес-тренера Анны Кайзер.

Анна Кайзер — одна из самых «звездных» фитнес-тренеров современности. В Америке ее называют королевой танца и самым веселым тренером. К Анне обращаются те, кто хочет похудеть или придать мышцам рельеф, но при этом совершенно не желает проводить долгие часы за скучными и однообразными тренировками. Анна и ее клиенты, среди которых есть также София Вергара, Келли Рипа, Эшли Грэхэм, Карли Клосс и Сара Джессика Паркер, тренируются обычно в процессе танца, в том числе популярной сегодня зумбы. Также программы Кайзер включают в себя элементы кардиотренировки, йоги и пилатеса одновременно, что позволяет проработать все группы мышц.

Анна Кайзер

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Публикация от Shakira (@shakira)17 Апр 2019 в 6:41 PDT

В первую очередь, Анна устроила Шакире 30-дневный челлендж — не брать в руки смартфон всю первую половину дня. Поэтому певица каждое утро после пробуждения уделяет время себе, общается и завтракает с близкими и идет на тренировку. И лишь потом проверяет почту и сообщения. Так ей удается максимально сосредоточиться. Но Анна хвалит свою подопечную — не каждая на ее месте могла бы отрезать себя от внешнего мира, когда столько всего нужно успеть:

Это сложнее, чем кажется. Помимо Суперкубка она записывает музыку, снимается в клипах, а параллельно занимается благотворительностью у себя на родине и воспитывает двоих детей,

— сказала Анна в интервью E! News.

Кайзер ежедневно составляет разные тренировки, чтобы певица не заскучала и не переутомилась. Например, если у Шакиры вечером запланирована репетиция номера с танцевальными элементами, Анна дает ей короткую кардиотренировку. Если же в ее расписании только запись песни, то тренер «выжимает» ее по-полной — две полуторачасовые тренировки (зумба и HIIT — высокоинтервальная тренировка) с небольшим перерывом. Конечно, она также старается учитывать ее самочувствие и настроение. При этом, признается Анна, муж Шакиры Жерар Пике не тренируется с ней, так как у него, как у футболиста, свой график спортивных нагрузок. Но они с удовольствием вместе играют с детьми — тоже своего рода фитнес.

Шакира и Анна Кайзер

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Публикация от Shakira (@shakira)16 Янв 2020 в 2:58 PST

Что касается питания, тут тренер предложила певице сделать его «чистым» и придерживаться нескольких правил: снизить потребление сахара и молочных продуктов до минимума, но при этом увеличить количество свежих овощей и рыбы в рационе. Ест Шакира часто и небольшими порциями каждые три часа, так как ее день длится обычно больше 12 часов. Вот как выглядит сейчас обычное меню певицы на день:

Завтрак

Вареные яйца, авокадо и помидоры, заправленные солью и оливковым маслом

Перекус №1

Ягодный смузи с растительным протеином и свежей зеленью

Обед

Запеченная рыба со свежими овощами или салат из разноцветных овощей (так можно восполнить запасы как можно большего количества витаминов и микроэлементов)

Перекус №2

Суп из артишоков, суп из лука-порея и баклажанов или же просто свежие огурцы и морковь с солью и лимоном

Ужин

Свиные отбивные («Это мое самое нелюбимое блюдо, но Шакира их обожает», — признается Анна), овощи и на десерт — темный шоколад без сахара

Кто еще, кроме Анны Кайзер, тренирует мировых селебрити, в том числе Джессику Альбу, Хайди Клум, Кейт Хадсон, Миранду Керр и почти всех моделей Victoria’s Secret, читайте здесь.

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