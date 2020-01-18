Игравшая 10 дней музыка помогла задержать подозреваемого в убийстве в Москве

В Москве полицейские задержали подозреваемого в убийстве после поступившей от соседей жалобы на то, что в течение десяти дней в квартире, где проживала жертва преступления, не смолкает музыка, информирует пресс-служба столичного главка МВД.
В МВД сообщили, что вечером в четверг «от граждан поступило сообщение о нарушении тишины (на протяжении нескольких дней играет музыка)», передает РИА «Новости».
Прибывшие на место полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли двери в квартиру и обнаружили на кухне тело 60-летнего хозяина с тремя колото-резаными ранениями груди.
В пятницу сотрудники уголовного розыска в Щербинке задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства.
«Он изобличен в том, что 7 января в 19.00 в ходе конфликта ножом причинил указанные ранения, скрылся», – уточнили в полиции.
Ранее в Москве директора школы и ее бывших учеников заподозрили в покушении на убийство.
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