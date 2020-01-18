У Ольги Бузовой на фото внезапно «выросла» грудь

Ольга Бузова удивила поклонников переменами во внешности после публикации очередных фото с отдыха. Многие заподозрили певицу в увеличении груди.

Только недавно, вернувшись из новогоднего отпуска, знаменитость решила снова покинуть Россию вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Бузова регулярно демонстрирует фанатам свежие публикации с Таиланда. На этот раз публика обратила внимание, что у артистки увеличился размер бюста. Сама звезда «Дома-2» часто говорила, что ее фигура не соответствует современным понятиям красоты и привлекательности, поскольку ноги у телеведущей полноваты, а грудь маленькая. При этом она не собиралась обращаться за помощью к пластическим хирургам.

Поклонники заметили, что на новых снимках исполнительница обладает вторым размером бюста, что их удивило. Многие стали спрашивать, когда Бузова успела всерьез заняться своей внешностью. По словам хейтеров, певица использовала фотошоп для привлечения внимания фолловеров.

В то же время часть подписчиков решила, что грудь у артистки выросла естественным путем, то есть из-за регулярной половой жизни. Возможно, обретение любви повлияло на гормональный фон.

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