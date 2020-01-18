Эксперты рассказали, чего нельзя делать в Крещенский сочельник

18.01.2020, 13:04, Разное

Эксперты рассказали, чего нельзя делать христианину в Крещенский сочельник. Ограничения распространяются на весь день и ночь до самой полуночи.
Самым первым правилом является ограничение любого злого умысла. В день перед Крещением нельзя ругаться, браниться или сердиться. Также категорически запрещается употреблять алкоголь и нарушать пост. На столе всегда должно быть нечёткое количество блюд, а девушкам строго запрещается гадать и проводить любые попытки узнать свою судьбу. Церковь не одобряет, если человек думает о плохом, когда набирает святую воду в этот день.

Как альтернатива названы вещи, которые следует делать в Крещенский вечер. В этот день принято убирать в доме и стирать, так как после освящения воды этого делать не рекомендуется. Вечером освящают воду в церкви, а после ставят её на стол в доме. Считается, что в ночь на 19 января небеса внимают любым просьбам. Поэтому в полночь многие христиане загадывают желание, гладя на чистое небо над собой.



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