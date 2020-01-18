Мнение: Видеосолянка 18.01.2020

Январская видеосолянка из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

1. Война США с Ираном. Простой победы не будет

В 2002 году Пентагон уже провел колоссальные учения моделирующие войну с Ираном. США были разгромлены.

Millennium Challenge 2002 — военные учения стоимостью 235 миллионов долларов США, в которыt были вовлечены все роды войск США. 13 500 человек участвовали в самых реалистичных военных учениях, когда-либо проводившихся до этого времени. Практически сразу после вторжения в Афганистан и перед началом операции «Иракская свобода» в 2003 году эти учения явно предназначались для проверки нового видения Пентагоном войны против ближневосточного противника. Иран стал противником, на базе которого были смоделированы оппозиционные силы.

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2. Геополитика Южно-Китайского моря

О раскладе сил и столкновении интересов различных государств в Южно-Китайском море, а также об актуальных китайских амбициях, которые столь сильно напрягают США.

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3. О родственниках Егора Жукова

О бэкграунде одного из недавних кумиров либеральной оппозиции Егоре Жукове через призму связей его отца.

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4. Все погибшие будут опознаны

О том как ведутся работы по опознанию людей погибших на Донбассе с 2014 года после начала агрессии Украины против ДНР. Как ведется опознание, как освидетельствуют, как помогают родственникам, как собирают информацию о пропавших без вести и так далее. Обещают, что рано или поздно вопрос с неопознанными погибшими (в основном это люди погибшие в 2014 году).

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5. Нужны ли танки в городе?

Об актуальности использования танков в городских боях.

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6. Летчик Су-24

Гвардии майор Геннадий Шейкин отвечает на вопросы о Су-24.

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7. Правда о штрафниках

Воспоминания командира штрафного батальона Александра Пыльцына о том, что на самом деле представляли из себя штрафбаты, в которых он воевал 1,5 года.

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8. О гибели Помпей в XVII веке

Наглядный разбор от археолога Бутягина баек про то, что историки все врут, а на самом деле Помпеи были уничтожены при извержении Везувия в XVII веке. Попутно Бутягин рассказывает о последних достижениях в инструментарии современных археологов.

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9. О переговорах Британской Империи и Третьего Рейха

О переговорах Третьего Рейха и Британской Империи предшествовавших началу второй мировой войны.

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10. Советский компьютер "Электрониа БК-0010"

Обзор советского персонального компьютера "Электроника БК-0010" выпускавшегося с 1985 по 1993-й год.

Источник: Colonel Cassad

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