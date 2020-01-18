Устроивший стрельбу в суде Новосибирска объяснил это давлением со стороны следствия

Житель Новокузнецка Артем Пакалов, который 16 января открыл стрельбу в здании суда, объяснил, что сделал это «издевательствами» и угрозами со стороны следствия. Об этом он заявил телеканалу «360».

Накалов проходил потерпевшим по делу, которое рассматривалось в тот день в суде. Оно связано с конфликтом Пакалова с соседом. Тот на тракторе въехал в его ворота и гараж. Перед этим Пакалов повредил автомобиль мужчины, что, по его словам, было местью за то, что его ранее почти сбили на машине.

Расследование шло полтора года. По словам Пакалова, следствие оказывало на его давление, поэтому он тказался от выплаты материального ущерба и согласился на примирения с соседом.

16 января он пришел с ружьем в здание мирового суда, на входе застрелил пристава, затем прошел в кабинет и выстрелил в женщину, которая является свидетельницей по делу. Она находится в больнице.

Пакалова заключили под стражу до 16 марта.

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