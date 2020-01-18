ГБР вызывает Порошенко на допрос 21 и 24 января

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на допросы 21 и 24 января. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.
Ведомство опубликовало повестку, в которой указано, что 24 января Порошенко должен прибыть в ГБР на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства №62019000000001905 о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
Кроме того, ГБР вызывает Порошенко на допрос на 21 января в качестве свидетеля в рамках уголовного производства № 62019000000001732. Чего именно это производство касается в ведомстве не уточнили. Известно, что оно зарегистрировано 12 ноября 2019 года.
❗️ Повістки про виклик Порошенка Петра Олексійовича📌 У відповідності до ст.ст. 133-137 КПК України Вас у встановленому…
Posted by Державне бюро розслідувань on Laupäev, 18. jaanuar 2020
По информации ГБР, по состоянию на 20 ноября 2019 года Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах.
18 ноября в ГБР заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
5 декабря 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.
10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко.
Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на допросы 21 и 24 января. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ГБР в Facebook. Ведомство опубликовало повестку, в которой указано, что 24 января Порошенко должен прибыть в ГБР на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства №62019000000001905 о возможном совершении […]
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