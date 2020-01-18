Euronews — в преддверии конференции по Ливии Хафтар заручился поддержкой Греции

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар за два дня до международной конференции по Ливии в Берлине заручился поддержкой Афин, передаёт Euronews. Греция, хотя и не приглашена в столицу Германии, однако призвала страны ЕС не признавать соглашение между Анкарой и Триполи о разграничении морских зон.
Фельдмаршал Халифа Хафтар ищет союзников. За два дня до международной конференции по Ливии в Берлине командующий Ливийской национальной армией и фактический лидер восточной части страны заручился поддержкой Греции. Афины, которые не были приглашены в Берлин, призвали страны ЕС не признавать соглашение между Анкарой и Триполи о разграничении морских зон.
НИКОС ДЕНДИАС, министр иностранных дел Греции: Наша общая европейская позиция признаёт меморандумы, подписанные правительством Сараджа и Турцией, как не имеющие законной силы. Поэтому, как европейская страна, мы ожидаем, что Германия будет выражать и продвигать европейскую позицию на встрече в Берлине.
Прошлогоднее соглашение между Анкарой и Триполи не признаёт исключительной экономической зоны вокруг греческих островов, находящихся между Турцией и Ливией.
АПОСТОЛОС СТАИКОС, корреспондент Euronews: Афины подтвердили фельдмаршалу Хафтару, что Греция наложит вето на любое решение ЕС по Ливии, если оно не будет исходить из недействительности турецко-ливийского меморандума.
В воскресной берлинской конференции примет участие президент РФ Владимир Путин. 13 января на организованной им встрече в Москве Хафтар и Сарадж не смогли найти общего языка.
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, и.о. министра иностранных дел России: Пока отношения между ними очень напряжённые. Они даже не хотят в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом.
Хафтар не подписал соглашение о перемирии из-за успешного наступления своей армии на Триполи. Но в пятницу он выразил готовность вновь посетить Москву для переговоров.
Дата выхода в эфир 17 января 2020 года.
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Последнее: Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар за два дня до международной конференции по Ливии в Берлине заручился поддержкой Афин, передаёт Euronews. Греция, хотя и не приглашена в столицу Германии, однако призвала страны ЕС не признавать соглашение между Анкарой и Триполи о разграничении морских зон. Фельдмаршал Халифа Хафтар ищет союзников. За два дня до международной […]
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