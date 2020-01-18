Врач предупредила об опасности увлажнителей воздуха

Пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова рассказала, в каких условиях увлажнители воздуха могут причинить вред здоровью человека.
Маркова рассказала, что «если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции», передает «Вечерняя Москва».
«Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов», – отметила медик.
По ее словам, при условии своевременной замены воды и фильтров увлажнители воздуха являются безвредными устройствами.
При выборе изделия Маркова порекомендовала ориентироваться на более дорогие модели, в которых установлен гигрометр (датчик, определяющий влажность воздуха).
«Увлажнители без контроля влажности в помещении могут также негативно повлиять на ваше здоровье и даже ухудшить санитарные условия в помещении», – заключила врач.
Ранее опасность нашли в искусственных елках.
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Последнее: Пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова рассказала, в каких условиях увлажнители воздуха могут причинить вред здоровью человека. Маркова рассказала, что «если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции», передает «Вечерняя Москва». «Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные […]
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