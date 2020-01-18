Нет ничего удивительного в том, что Коломойский возглавил набсовет «1+1» – Ткаченко

В том, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет телеканала «1+1», нет ничего удивительного.

Об этом бывший гендиректор канала, а сейчас – народный депутат от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил в интервью изданию НВ, опубликованном 18 января.

«Коломойский уже был председателем наблюдательного совета в свое время. Это скорее нормальная легализация статуса акционера через наблюдательный совет… Другая система взаимодействия акционера с менеджерами, и да, она отличается от той, которая была раньше. Но это же легализация его ответственности, в том числе публичной», – сказал Ткаченко.

Коломойский является основным владельцем группы «1+1 Media». Медиахолдинг контролирует телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «Униан-ТВ» и «Бигуди», а также информагентство УНИАН, интернет-проекты «Главред» и «Телекритика». Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа «1+1 video» и Высшая школа Media & Production.

Ткаченко был генеральным директором «1+1 Media» до 2019 года, летом его избрали избрали в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа».

19 декабря в «1+1» объявили, что Коломойский возглавил набсовет канала «1+1», а генеральным директором «1+1 Media» назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В том, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет телеканала «1+1», нет ничего удивительного. Об этом бывший гендиректор канала, а сейчас – народный депутат от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил в интервью изданию НВ, опубликованном 18 января. «Коломойский уже был председателем наблюдательного совета в свое время. […]