Ксения Собчак в компании Глюкозы занялась йогой на Мальдивах. К обществу телеведущей и её супруга режиссера Константина Богомолова певица, большая поклонница популярной системы, присоединилась позже.

Общительная Собчак и до этого не страдала без подруг, и вместе с одной из них сняла кадр выполнения стойки под руководством инструктора. Поклонники отметили хорошую физическую форму медиазвезды и почти безупречное выполнение упражнения. Предвосхищая нападки хейтеров, «стойкая» телеведущая заранее сообщила, что отправилась на экзотические коралловые острова тратить честно заработанные деньги. Одной из расходных статей отпускного бюджета является плата за проживание. Роскошная вилла на Мальдивах обходится супругам в полтора миллиона рублей ежесуточно.

До поездки к теплому Индийскому океану семья вместе с сыном Собчак от Максима Виторгана Платоном наслаждалась снежным Куршевелем. Гордясь успехами малыша, мама похвасталась тем, как быстро он освоил катание на лыжах. Поклонники восторженно встретили юного «покорителя» альпийских склонов. Ксению Собчак они похвалили за приобщение ребенка к активным формам отдыха.

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Последнее: Ксения Собчак в компании Глюкозы занялась йогой на Мальдивах. К обществу телеведущей и её супруга режиссера Константина Богомолова певица, большая поклонница популярной системы, присоединилась позже. Общительная Собчак и до этого не страдала без подруг, и вместе с одной из них сняла кадр выполнения стойки под руководством инструктора. Поклонники отметили хорошую физическую форму медиазвезды и почти […]