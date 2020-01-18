Анастасия Волочкова благодарна Игорю Николаеву за песню «Балерина»

Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram трогательное поздравление в честь 60-летия композитора Игоря Николаева. По словам танцовщицы, одна из его композиций под названием «Балерина» является знаковой для её карьеры.

В своём поздравительном послании Волочкова решила акцентировать внимание на песне «Балерина», которую считает путеводной в своей жизни. Она пожелала композитору счастья и положительных эмоций. «И пусть все знают, что у тебя есть такой друг, как я», — подытожила балерина.

Стоит напомнить, что в последние недели Волочкова отдыхала на курорте в Таиланде в компании возлюбленного, личность которого до сих пор неизвестна. Интернет-пользователи по-прежнему не знают, с кем именно завела роман танцовщица. К слову, во время отдыха балерина на несколько дней уезжала на некий необитаемый остров. По её мнению, это позволило ей побыть с возлюбленным вдали от посторонних глаз.

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