Анастасия Волочкова благодарна Игорю Николаеву за песню «Балерина»

Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram трогательное поздравление в честь 60-летия композитора Игоря Николаева. По словам танцовщицы, одна из его композиций под названием «Балерина» является знаковой для её карьеры.
В своём поздравительном послании Волочкова решила акцентировать внимание на песне «Балерина», которую считает путеводной в своей жизни. Она пожелала композитору счастья и положительных эмоций. «И пусть все знают, что у тебя есть такой друг, как я», — подытожила балерина.
Стоит напомнить, что в последние недели Волочкова отдыхала на курорте в Таиланде в компании возлюбленного, личность которого до сих пор неизвестна. Интернет-пользователи по-прежнему не знают, с кем именно завела роман танцовщица. К слову, во время отдыха балерина на несколько дней уезжала на некий необитаемый остров. По её мнению, это позволило ей побыть с возлюбленным вдали от посторонних глаз.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ксения Собчак в компании Глюкозы занялась йогой на Мальдивах. К обществу телеведущей и её супруга режиссера Константина Богомолова певица, большая поклонница популярной системы, присоединилась позже. Общительная Собчак и до этого не страдала без подруг, и вместе с одной из них сняла кадр выполнения стойки под руководством инструктора. Поклонники отметили хорошую физическую форму медиазвезды и почти […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Экскременты и синегнойная палочка: как правильно дезинфицировать ваш телефон / 18 декабря
- Мнение: Вляпались в Германии / 5 декабря
- «Еле дышит»: эксперт о состоянии Аллы Пугачевой / 30 декабря
- Волочкова рассказала о продаже своего шикарного дома / 6 декабря
- Мнение: Как воруют на «Автовазе»: знакомьтесь, новый русский джип! / 24 ноября
- БАД для суставов оказалась полезной для сосудов и сердца / 18 мая
- В Сети появились изображения нового гибкого смартфона Samsung / 19 декабря
- Мнение: Будни креативного класса / 14 января