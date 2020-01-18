В Россию поступит новый 7-местный кроссовер Cadillac XT6

Компания Cadillac готовится к выходу продажу на российском рынке нового кроссовера Cadillac XT6.

Об этом свидетельствуют данные, которые опубликованы в базе Росстандарта. В частности, уже до конца нынешнего года автомобиль поступит к местным дилерам. Длина кузова кроссовера XT6 составляет 5 метров, благодаря чему в продажу поступят версии с 6-7-местным салоном. Кроме того, покупатели также смогут приобрести кроссовер XT6 с 2-литровым бензиновым мотором на 200 л.с., а также модификацию на 314 л.с.

В обеих вариантах новый кроссовер приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Данная модель получил адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга «слепых» зон, а также ряд других продвинутых опций.

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