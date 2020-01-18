Армения рассказала о переговорах с Газпромом о фиксированных ценах на газ на 10 лет

18.01.2020, 12:12, Новости дня

Армения ведет переговоры с компанией «Газпром Армения» («дочка» Газпрома) о механизмах фиксированного ценообразования на голубое топливо сроком на 10 лет на тот случай, если предприятие заявит о повышении тарифа, сообщил глава республиканской комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

«Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на 10-летний срок, если компания «Газпром Армения» подаст заявку на изменения газового тарифа», – приводит его слова ТАСС.

«Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций», – сказал он.

Ранее Газпром выработал схему развития газовой отрасли Армении до 2030 года.



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