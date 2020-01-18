Разумков: Мама, конечно, гордится мной. Очень сильно переживает. Ей в свое время хватило папы

В интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что его мать гордится его достижениями в политике.
На вопрос «Что сказала мама, когда узнала, что вас в 35 лет избрали спикером украинского парламента?» Разумков ответил: Мама, конечно, гордится».
«Очень сильно переживает. Маме в свое время хватило папы», – добавил он.
Разумков сказал, что мать не отговаривала его «ввязываться в политику».
«Она знает, что я этим живу давно. Понятно, гордость за ребенка, его успехи и достижения. Для каждого родителя это важно. Не отговаривала, но, если бы ситуация повернулась по-другому, она, думаю, точно бы не расстроилась», – отметил спикер парламента.
Разумков: С Богданом рабочие отношения. Мы часто друг с другом не соглашаемся, назовем это так. Но драк с ним не было. Читайте полную версию интервью
Мать Разумова Наталья Кудря – одна из прим киевского театра русской драмы имени Леси Украинки . Его отец Александр Разумков был первым помощником президента Леонида Кучмы с 1994-го по 1995 год, а также заместителем секретаря СНБО.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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