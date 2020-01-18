Водонаева объяснила слова о получающем маткапитал «быдле»

Телеведущая, модель Алена Водонаева объяснила слова о том, что «быдло», которому «вечно не хватает на бутылку водки», начнет рожать детей ради получения материнского капитала.

Водонаева написала в Instagram, что СМИ неверно интерпретировали ее слова.

«Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству», – отметила она, посоветовав «не питать иллюзий» насчет того, что за 20 лет эта проблема была искоренена.

Ранее Водонаева заявила, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

В ответ на это певец Шура заявил, что телеведущая лишь пытается привлечь к себе внимание провокационными высказываниями.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года. Кроме того, материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие семьи смогут рассчитывать на маткапитал с 2020 года, а также писала, почему коммунисты и либералы не захотели величия России.

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