Иван Телегин провел время со своей дочерью от Пелагеи

Российский хоккеист Иван Телегин, выступающий за столичный ЦСКА, опубликовал в сторис Instagram фотографию, на которой запечатлен вместе со своей дочерью Таисией. Стоит напомнить, что ребенок появился у спортсмена в браке с исполнительницей Пелагеей.
Пара развелась в прошлом году, однако знаменитости всё равно сохранили дружеские отношения. Хоккеиста увидели в обществе другой девушки, поэтому вскоре Телегин подтвердил слухи о расставании с супругой. По его словам, причиной развода является то, что две сильные личности далеко не всегда могут ужиться вместе. Впрочем, разногласий у них не возникало: хоккеист ЦСКА оставил экс-супруге и дочери дом и не стал претендовать на имущество.
Из-за травмы Телегин сейчас не появляется на льду и может вернуться в спорт лишь в следующем сезоне. К слову, уже на следующей неделе у дочери хоккеиста будет день рождения. Поклонники певицы и хоккеиста пока не знают, будет ли присутствовать Телегин на данном мероприятии, но всё же сошлись во мнении, что Пелагея пригласит бывшего мужа на праздник.
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