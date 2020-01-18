Ученые: Поддельные эмоции на работе вредят здоровью

Эллисон Габриэль, доцент управления и организаций в Колледже управления Эллера, руководила группой, которая проанализировала два типа регуляции эмоций, которые люди используют на работе: поверхностного и глубокого действия. Ученые пришли к выводу, что поддельные эмоции могут вредить здоровью.

Поверхностные эмоции имитируют то, что люди демонстрируют перед другими. Внутри человек может расстроиться, но старается быть приятным или позитивным. При глубоком действии каждый пытается изменить то, что чувствует внутри, согласовать свои чувства с тем, как взаимодействовать с другими людьми.

В ходе исследования были опрошены работающие взрослые в самых разных отраслях, включая образование, производство, инженерные и финансовые услуги. Когда речь заходит о регулировании эмоций с коллегами, есть четыре типа людей:

Те, кто участвует в незначительных уровнях поверхностного и глубокого действия;

Актеры, или те, которые показывают немного более высокую поверхность и глубокое действие;

Глубокие актеры, или те, кто продемонстрировал высочайший уровень глубокого действия и низкий уровень поверхностного;

Регуляторы, или те, кто показал высокий уровень поверхностного и глубокого действия.

Исследователи определили несколько факторов, влияющих на регулирование эмоций, и разбили их на две категории: просоциальное и управление впечатлениями. Просоциальные мотивы включают желание быть хорошим сотрудником и развитие положительных отношений. Мотивы управления являются более стратегическими и включают получение доступа к ресурсам или хороший внешний вид перед коллегами и руководителями.

Команда обнаружила, что регуляторы руководствовались мотивами управления впечатлениями, в то время как глубоко действующие лица были значительно более склонны мотивироваться просоциальными проблемами. Это означает, что глубокие актеры предпочитают регулировать свои эмоции с коллегами, чтобы способствовать позитивным рабочим отношениям, а не мотивироваться получением доступа к большему количеству ресурсов.

Данные также показали, что смешение высоких уровней поверхностного и глубокого действия приводило к физическому и психическому напряжению, что вредит здоровью человека.

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