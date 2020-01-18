Ученые: Соблюдение строгой диеты может быть смертельно опасным для здоровья

Ожирение может убить, увеличивая риск развития смертельных состояний здоровья, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и рак. Однако соблюдение строгой диеты во избежание лишнего веса может быть даже смертельно опасным.

Люди сокращают свои калории и некоторые питательные вещества, чтобы оставаться в «здоровом весе». Но подход к уменьшению талии может иметь более негативные последствия, чем избыточный вес из-за циклического изменения веса.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, объясняет, что, когда люди пытаются набрать или потерять несколько килогаммов, в организме происходит много изменений, влияющих на кровяное давление, уровень сахара в крови, холестерина и микробиом.

Влияние циклического веса в основном происходит из-за разрушенного микробиома. Это потому, что когда люди меняют вес, микробам в кишечнике требуется время, чтобы приспособиться. Например, увеличение веса позволяет бактериям, способствующим увеличению веса, расти. Но когда люди начинают худеть, резко ограничивая определенную пищу, кишечный микробиом медленно реагирует на изменения.

Эффекты ограничительных диет также могут нанести вред психическому здоровью. Поскольку люди не могут похудеть, несмотря на то, что стараются есть меньше, они подвергаются более высокому риску депрессии и низкой самооценки. Еще одно смертельное воздействие диеты — образование вредных жиров. Некоторые нездоровые планы питания помогают увеличить количество висцерального жира на животе, что связано с выработкой гормонов, которые способствуют развитию болезней сердца, диабета и воспаления.

По мере того, как вес становится все выше и ниже, снова и снова, количество висцерального жира продолжает расти, подвергая человека риску возникновения проблем со здоровьем, равных или больших, чем были, если бы человек никогда не потерял вес с самого начала.

Люди могут достичь реального здорового веса даже без строгих диет, которые вынуждают их значительно сократить потребление калорий и целых категорий продуктов. Чтобы избежать увеличения веса, достаточно быть физически активным и найти сбалансированный план питания, практикуя контроль порций и выбирая правильную пищу, которая нужна организму.

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