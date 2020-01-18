Технологии: Ожирение против рака, похмелье для вегана и почему оглох Бетховен. Последние новости медицины

Избыточный вес может помочь онкологическим больным, вегетарианцы переносят похмелье тяжелее мясоедов, знаменитый композитор Людвиг ван Бетховен потерял слух из-за свинцового улучшителя вкуса. Настоящее Время представляет последние новости медицины.

Ожирение может победить рак

Новое исследование австралийских ученых показало, что избыточный вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака. Австралийцы обнаружили, что тучные раковые больные лучше реагировали на мощный противоопухолевый препарат (атезолизумаб), чем пациенты с нормальным или сниженным весом.

Атезолизумаб (Tecentriq) – иммунотерапевтический препарат, который назначают пациентам с немелкоклеточным раком легкого. Ученые из Университета Флиндерса в Австралии взяли под наблюдение более 2000 пациентов с таким диагнозом. Это заболевание является наиболее распространенной формой рака легких – она составляет от 85% до 90% всех видов рака легких.

Примерно половина участников эксперимента имела нормальный вес, 34% – избыточный вес и 7% – ожирение. Результаты показали, что пациенты с избыточным весом, получавшие лечение, имели больше шансов на выживание – до 32%.

Почему у проходящих лучевую терапию светятся глаза

Пациенты онкологического центра Норриса Коттона в американском Дартмуте сообщили о странном явлении, которое вызвало много вопросов в медицинских кругах. По словам онкобольных, они видели вспышки света перед своими глазами во время процедуры радиотерапии. Вспышки были и при закрытых глазах.

Ученые впервые смогли поймать это явление в режиме реального времени и объяснить природу феномена «свечения глаз» онкобольных во время лучевой терапии.

Для анализа использовали технологию CDose camera imaging system, которая позволила зафиксировать световое излучение, исходящее из глаз. Проведя анализ спектрального состава изображения, ученые сделали вывод, что «зрительные ощущения» возникают по принципу черенковского излучения. Эта гипотеза выдвигалась давно, но так и не была доказана.

В фильме «Чернобыль» при взрыве от реактора исходил неоновый свет. Как оказалось, этот жуткий синий свет – реальное явление, его называют черенковским излучением – это оптическое свечение жидкой среды, которое вызвано движением заряженных частиц с очень высокой скоростью. Быстро движущаяся заряженная частица возбуждает электроны молекул воды. Эти электроны поглощают энергию и высвобождают ее в виде фотонов (света), когда они возвращаются к равновесию. Обычно некоторые из этих фотонов гасят друг друга, так что свечение увидеть нельзя. Но когда частица движется быстрее, чем свет и может пройти через воду, ударная волна создает конструктивную интерференцию, которую можно увидеть как свечение.

При прохождении заряженных частиц через стекловидное тело глаза при особых условиях и образуется неоновое свечение, которое пациенты могли видеть в момент прохождения лучевой терапии.

Ученые предполагают, что их открытие поможет в ближайшем будущем улучшить методы лучевой терапии.

Вегетарианцы и веганы имеют тяжелое похмелье

Одно из исследований ученых из Утрехтского университета в Нидерландах показало, что симптомы похмельного синдрома более выражены у вегетарианцев и веганов, чем у любителей мяса.

Во время эксперимента участники – из было 13 – записывали все, что они ели и пили. В итоге выяснилось, что те, у кого в рационе было меньше никотиновой кислоты и цинка, страдали от более тяжелого похмелья. Низкое содержание цинка в пищевом рационе приводило к тошноте и рвоте, а низкое содержание никотиновой кислоты вызывало более тяжелые общие симптомы похмелья – раздражительность, головокружение, потливость, выраженное сердцебиение, головную боль.

Врачи отмечают, что и цинк, и никотиновая кислота содержатся в основном в продуктах животного происхождения. Именно эти два элемента участвуют в нейтрализации циркулирующего в кровотоке этанола и его токсичных метаболитов.

Почему оглох Бетховен

Существуют различные теории в отношении потери слуха Людвига ван Бетховена. До недавнего времени ученые точно не могли назвать причину его глухоты. Одни считали первопричиной аутоиммунное заболевание, другие – тиф, сифилис. Некоторые исследователи и вовсе предполагали, что к потере слуха привела композитор привычка погружать голову в холодную воду.

Людвиг ван Бетховен начал терять слух в 26 лет, а в 41 год полностью оглох. Некоторые из его важных произведений были написаны в течение последних 10 лет его жизни, когда он полностью не слышал.

Однако теперь ученые из Италии озвучили новую версию, и в этом им помогла одна из пациенток. У нее были симптомы, как и у Бетховена: прогрессирующая потеря слуха, общая слабость, боли в животе.

В анализах крови и мочи пациентки был обнаружен высокий уровень свинца. Он попадал в организм из старой кастрюли, у которой стерся керамический слой.

После проведенного лечения и после того, как женщина перестала использовать старую кастрюлю, большинство симптомов ушли, но потеря слуха была необратимой.

Взятые образцы волос и костей черепа Бетховена также содержали высокий уровень свинца. Бетховен был любителем вина, которое пил из своего кубка, частично сделанного из свинца. Также во времена Бетховена свинец добавлялся в некоторые вина для улучшения вкуса.

Впрочем, итальянские ученые добавили, что более точную причину глухоты легендарного композитора никто не сможет назвать, так как со дня смерти Бетховена прошло более 200 лет.

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