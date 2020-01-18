Москва призвала ООН, ОБСЕ и СЕ оценить новый украинский закон об образовании

18.01.2020, 11:58, Новости дня

Россия призывает международные институты дать оценку принятому Верховной радой Украины закону «Об общем среднем образовании», который подрывает права жителей страны обучаться на родном языке, говорится в заявлении МИД.

В сообщении на сайте МИД РФ говорится, что, несмотря на обещание Киева исполнить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере, «на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации».

«Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

16 января депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект «О полном общем среднем образовании», который ограничивает обучение в школах на русском языке.



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