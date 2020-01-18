Москва призвала ООН, ОБСЕ и СЕ оценить новый украинский закон об образовании

Россия призывает международные институты дать оценку принятому Верховной радой Украины закону «Об общем среднем образовании», который подрывает права жителей страны обучаться на родном языке, говорится в заявлении МИД.
В сообщении на сайте МИД РФ говорится, что, несмотря на обещание Киева исполнить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере, «на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации».
«Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
16 января депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект «О полном общем среднем образовании», который ограничивает обучение в школах на русском языке.
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