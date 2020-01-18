Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу: первые фото

Даше Жуковой и Ставросу Ниархосу удалось обхитрить даже самых осведомленных информаторов. Влюбленные не стали дожидаться выходных и минувшей ночью сыграли свадьбу в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды.

Детали торжества пока храняться в секрете. Жених и невеста не спешат делиться ими с общественностью, ровно как и гости. Впрочем, один кадр с изображением новобрачных все же стал достоянием общественности. Для свадебной церемонии Даша выбрала классический наряд невесты — белоснежное платье в пол. Дополнением стала накидка с большим шлейфом. Ставрос предпочел классический смокинг.

Впрочем, одной церемонией дело не ограничится. Свадебные торжества в самом разгаре — празднование растянется на все выходные. И пятизвездочный отель Kulm St. Moritz, где остановились новобрачные и их гости, ждет еще пара дней веселых вечеринок. По предварительным подсчетам, полная аренда отеля на выходные обойдется паре в 4,5–5 миллионов фунтов стерлингов. Большое внимание будет уделено безопасности и конфиденциальности. Так что поклонники пары вряд ли смогут увидеть закулисье праздника раньше, чем им поделяться сами виновники торжества.

Санкт-Мориц обеспечивает безопасность и конфиденциальность знаменитостей и гостей. То, что происходит в Санкт-Морице, остается в Санкт-Морице. Это наш негласный кодекс и одна из причин, по которой сказочно богатые люди выбирают это место для таких праздников,

— заявил представитель курорта.

Напомним, о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали Дарью и Ставроса вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. В декабре прошлого года они вместе позировали фотографам на предновогодней вечеринке в центре «Гараж» в Москве.

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