Во Львовской области чиновника уличили в фиктивной утилизации мусора. Убытки оценили в 1 млн грн

18.01.2020, 11:54, Новости дня

Директор коммунального предприятия из Дрогобычского горсовета Львовской области, вероятно, причастен к организации схемы присвоения и растраты более 1 млн грн этого же предприятия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области 17 января. 

По данным следствия, 39-летний чиновник оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили.

«Как результат – убытки за якобы утилизированные отходы превысили 1 млн грн. Выяснилось, что чиновник обещал запустить мусоросортировочную линию, вместо этого – накапливал там отходы. Таким образом, вред причинен не только бюджету, но и природе, поскольку свалки являются серьезным источником загрязнения и воздушной, и водной среды», – заявили в прокуратуре. 

По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области, на свалке в Дрогобыче «существенно» превышено содержание цинка, нитратов, фосфора, свинца и хлоридов, сообщили правоохранители. 

В релизе сказано, что прокуратура по материалам Службы безопасности Украины открыла уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины – «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

О подозрении фигурантам не сообщали. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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