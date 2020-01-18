Компания Renault в 2019 году увеличила продажи в РФ на 6%

Специалистами агентства «Автостат» объявлены результаты по продажам автомобилей Renault за 2019 год.

В частности, за минувший год на российском рынке удалось реализовать свыше 144,9 тысяч автомобилей. Указанная цифра на 6 процентов больше, чем за весь 2018 год. Таким образом, доля продаж марки Renault на рынке РФ теперь составляет 8,2 процента, что соответствует четвертому месту среди всех брендов. Наибольшим спросом за 2019 год в РФ пользуется кроссовер Renault Duster, который приобрели свыше 39 тысяч клиентов.

На втором месте значится недорогой седан Logan, который приобрели более 35,3 тысяч клиентов. На третьей строчке рейтинга остается хетчбэк Sandero с результатом 30,4 тысяч сделок. Производитель намерен в 2020 году показать очередной прирост продаж своей техники на российском рынке.

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