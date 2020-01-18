Раскрыта дата премьеры кроссовера Toyota TJ Cruiser

18.01.2020, 11:52, Новости дня

Японская компания Toyota анонсировала скорую премьеру нового кроссовера, выполненного в формате Toolbox Joy Cruiser.

Представители марки указали, что дебют уникальной модели пройдет уже в мае 2020 года. Концепт обновленной модели Toolbox Joy продемонстрировали несколько лет назад на автосалоне в Японии, однако никаких подробностей о серийном производстве не сообщалось. По внешнему виду кроссовер напоминает современный бронированный внедорожник.

В настоящее время скрыты подробности о том, каким оснащением сможет похвастаться новый кроссовер Toolbox Joy в серийном исполнении. Официальные характеристики озвучат только в рамках запланированной презентации весной нынешнего года.



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