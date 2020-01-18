«Посадили на диету». Консул посетил в российской колонии «украинского диверсанта» Дудку

18 января исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил «Крым.Реалии», что посетил в колонии №11 Ставропольского края РФ осужденного в аннексированном Севастополе по «делу украинских диверсантов» Владимира Дудку.

«В колонию №11 он прибыл накануне Нового года – 29 декабря, 10 дней пробыл на карантине. Рассказывал, что в колонии его поставили на диету. Иногда бывает «прыгает» давление, тонометр пока что не отдали», – рассказал Малышевский.

По его словам, Дудка часто посещает церковь на территории колонии.

«Говорит, что очень скучает за внучкой, передает всем привет:родственникам, правозащитникам в Киеве, бывшему политзаключенному Евгению Панову», – добавил консул.

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка. «Ленинский суд» города Севастополя арестовал задержанных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение.

В августе «Севастопольский городской суд» оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 27 сентября адвокат Сергей Легостов сообщал, что их этапировали в Москву для рассмотрения апелляции.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым.

26 ноября стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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