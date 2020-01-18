Детские качели мешают прогрессу

На берегу Финского залива распродают несостоявшийся намыв.

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В конце 2019 года на сайте «Авито» появилось объявление о продаже под дачную застройку 20 гектаров соснового леса на берегу Финского залива, в Горской (Курортный район Петербурга). Этот участок был в числе 144 га, переданных городом в 2009 году компании ООО «Северо-Запад Инвест» (СЗИ) для создания намывных территорий «Новый берег».

«Нового берега» СЗИ пока так и не намыл, зато успешно распорядился старым берегом. Еще в 2017 году он принялся выкупать его в собственность, причем по льготной цене. По одним данным, цена составила 32 400 рублей за сотку, по другим — 14 тыс. рублей, а по словам экс-депутата ЗакСа Анатолия Кривенченко, цена и вовсе составила 2500 рублей за сотку.

Демпинг объяснялся тем, что инвестор обещал вложить 300 млрд рублей, чтобы намыть и застроить жильем 370 га между Лисьим Носом, Горской и Сестрорецком. В обмен на это город передал ему под освоение 144 га реальной земли на берегу. Но за истекшие десять лет СЗИ подготовил только проект планировки и межевания (2014 год), а в 2015 году из дела вышел основной инвестор Леонид Михельсон (ООО «Новатэк»).

Сама идея сестрорецкого намыва вызывает стабильное неприятие горожан. Но если допустить, что намыв отменяется, то

на каком основании СЗИ получил за бесценок не менее шести километров берега?

Однако вместо того, чтобы наказать инвестора за неисполнение обязательств, город поспешил выполнить в срок свои собственные — по предоставлению арендованной земли в собственность. А сроки исполнения обязательств «Северо-Запад Инвесту» продлили. Если изначально намыв должен был быть готов к концу лета 2017 г., то по допсоглашению 2015 г. срок перенесли на 2028-й. Аналогично продлена и дата сдачи инженерной инфраструктуры на прибрежных участках (энергосети, дороги, соцобъекты). При этом в 2019 году АО «Институт Стройпроект» только приступил к разработке проекта сети автодорог на несуществующем пока намыве. Но один пункт СЗИ выполнил четко и аккуратно — постановку участков на кадастровый учет для последующей приватизации.

В ожидании волны

Между тем весь курортный берег от Горской до Сестрорецка уже несколько лет живет на чемоданах. Из зоны предполагаемого намыва вырезан только Тарховский лесопарк. Жители Александровской, Горской и Тарховки жалуются, что администрация отказывает им в строительстве детских площадок и других элементов благоустройства, мотивируя это тем, что «земля находится в аренде у инвестора, здесь будет намыв». Недавно с тарховского пляжа убрали даже раздевалки. И действительно, зачем они нужны, если их все равно вот-вот снесет намывной волной?

Участок под продажу на кадастровой карте. Фото: rgis.spb.ru

На вопрос сестрорецкой активистки Анны Шушпановой, почему отказывают в детских площадках, в правительстве Петербурга подтвердили, что «указанные участки предоставлены инвестору для их комплексного освоения в целях жилищного строительства. В связи с этим в настоящее время на них не предполагается установки детских площадок, туалетов, урн и иных элементов благоустройства». В Смольном заверили, что «понимают беспокойство по вопросу благоустройство города», однако «инвестор выполняет обязательства по договорам, оснований для их расторжения в судебном порядке не имеется». Добавим, что по генплану территория, переданная компании «Северо-Запад Инвест», относится к зоне жилой многоквартирной застройки с включением объектов общественно-деловой застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры. Высотный регламент — от 15 до 21–24 м (4–5 этажей). Всего СЗИ обещает построить более трех млн квадратных метров недвижимости.

Впрочем, на поверку оказывается, что инвестору мешают только детские площадки. Апарт-отели, например, намыву не помеха. Так, недавно компания «Зеленый берег» продлила разрешение на строительство апарт-отеля на берегу водосливного канала в Сестрорецке. Согласно РГИС, этот участок также входит в зону СЗИ. И его предполагаемая высотность превышает пять этажей!

Слив намыва

Но вернемся к загадочному частному объявлению о продаже 20 га на «Авито». Дачные коттеджи вроде бы тоже не соответствуют зоне жилой многоквартирной застройки. Объявление украшают живописные фотографии пляжа и сосен, растущих на песчаных дюнах, и изображение самого участка на кадастровой карте у самого берега. Сразу скажем: после того как эта информация стала обсуждаться в интернете, объявление с сайта исчезло. Маловероятно, что это была провокация противников намыва.

Недавно муниципальный совет Сестрорецка инициировал обращение в Смольный в связи с информацией о том, что СЗИ начал переуступать свои права на участки другим лицам. При этом некоторые действия госструктур выглядят так, как будто от намыва давно отказались. «Известно, что в 2019 году по заказу ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий СПб» проведено комплексное экологическое обследование участков территорий, обосновывающее придание этим территориям статуса особо охраяемой природной территории регионального значения «Лесопарк "Гагарка"», «Тарховский» и «Лисий Нос». Неясно, как эти планы согласуются с проектом "Новый берег"», — говорится в обращении главы МО А. В. Иванова к вице-губернатору Евгению Елину.

«Выглядит так, что берег был взят за копейки под «стратегический проект», и вместо этого инвестор просто начал его распродавать», — комментирует Анна Шушпанова. Но возможно ли это юридически? В принципе да. По информации СМИ, город заключил с СЗИ два договора. Первый, в 2009 году, касался освоения прибрежных территорий, а второй, в 2010 году, — уже собственно намыва. Таким образом, эти два соглашения не связаны друг с другом. Отказ от намыва не влечет за собой обязанность сдать обратно в городскую казну уже приватизированные участки. Тем более если они к тому времени будут проданы. Ну а объяснить «слив» намыва несложно — посмотрите, мол, какое широкое общественное недовольство он вызвал. Нельзя же строить наперекор желанию горожан!

Ирина Андрианова

«Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета

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