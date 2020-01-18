Мнение: Радости полные штаны

Вот не понимаю я той восторженной и бурной радости » патриотов » по поводу смены правительства. Где тут радоваться покажите? В чем радость? Придет этот Мишустин и чо, станем жить лучше? У нас подешевеет бензин? Нет. У нас подешевеет коммуналка.? Нет. Может подешевеют продукты? Нет конечно. Погодите а может снизятся налоги и штрафы?? И этого не будет.

Я думаю как бы хуже не стало. Не верю, вот честно, что станет лучше. Лучше станет только тому у кого и так все ништяк.

Вчера еду в автобусе домой, рядом две женщины сели и разговаривают промеж собой, в таком звуке что их разговор мне слышен. Одна другой жалуется, мол поехала к сестре в больницу а там ей дали список каких то лекарств, она пошла в аптеку чтобы их купить, а они уже дороже, стоили 390 а теперь 520. Вторая отвечает со вздохом — все дорожает, взять хоть автобус этот, до праздников билет стоил 41 теперь 50,- и спрашивает — как думаешь будет лучше при Мишустине? Та ей отвечает — Господь с тобой, чуда не случится, то что подорожало уже не подешевеет, лучше не станет, хуже может.

Бесконечные обещания что вот еще немного, надо потерпеть, уже достали. Вот вот, ща только Йелоустон накроет проклятых пиндосов и заживем, а кто в этом сомневается тот либерал и предатель. Но людей не увлечешь такой борьбой. Есть более насущные проблемы, как то, чем я заплачу кредит и что я буду есть. Или где накопытить денег на лекарства, а может в кредит их купить. Многие годы из нас делали потребителя и учили считать деньги в своих карманах. Спасибо, научили.

Лёха — Волк

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