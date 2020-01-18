Названы самые продаваемые автомобили Volvo по итогам года в России

Шведская компания Volvo за 2019 год сумела увеличить объем продаж своих автомобилей на российском рынке.

В частности, уровень прироста сделок составил порядка 18 процентов. Всего в течение 2019 года местные покупатели приобрели свыше 8,8 тысяч автомобилей шведской марки Volvo. В компании подчеркнули, что положительная динамика спроса продолжается с 2017 года. Наиболее востребованным у россиян автомобилем остается кроссовер Volvo XC60, который продали в количестве 3,3 тысяч машин.

Прирост продаж на данную модель составил 18% по сравнению с прошлым годом. Также значится в числе самых продаваемых автомобилей увеличенный кроссовер XC90, который приобрели свыше 2 тысяч клиентов. В тройку лидеров вошла модель XC40 с результатом около 1,9 тысяч сделок в России.

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Последнее: Шведская компания Volvo за 2019 год сумела увеличить объем продаж своих автомобилей на российском рынке. В частности, уровень прироста сделок составил порядка 18 процентов. Всего в течение 2019 года местные покупатели приобрели свыше 8,8 тысяч автомобилей шведской марки Volvo. В компании подчеркнули, что положительная динамика спроса продолжается с 2017 года. Наиболее востребованным у россиян автомобилем […]