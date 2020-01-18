Xiaomi выпустит новые беспроводные наушники Mi True Wireless

Компания Xiaomi в очередной раз собирается представить беспроводные наушники. Презентация Mi True Wireless должна состояться в феврале.

В 2019 году предприятие выпустило сразу несколько версий девайса, после чего начало работать над новой моделью. Устройство проходит под кодовым обозначением TWSEJO3WM. Судя по всему, наушники станут более простым вариантом оригинальной версии, однако никакой информации по поводу их отличий нет. Известно только, что новинка прошла сертификацию. Согласно предположениям, специалисты корпорации оснастят Mi True Wireless системой защиты от проникновения жидкости, а также разъемом USB-C.

Ранее Xiaomi презентовала реверсивную отвертку Mijia Wiha 8-in-1 Ratcheting Screwdriver. Ее стоимость составляет 15 долларов.

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