Один из самых мощных суперкаров Ferrari выставлен на аукцион

В рамках аукционного дома RM Sotheby’s состоятся торги одной из самых мощных модификаций суперкара Ferrari, который выпущен в 1979 году.

В частности, для всех желающих предложен редкий экземпляр Ferrari 512 BB, который в минувшем году отпраздновал 40-летний юбилей с момента выпуска. Данный автомобиль в 2002 году сменил своего первоначального владельца, ввиду чего в гиперкар установили 5-литровый двигатель с мощностью 1100 л.с. Позже в 2018 году автомобиль снова сменил силовой агрегат на 440-сильны двигатель.

Также существенная доработка коснулась выхлопной системы, тормозов, а также материалов отделки салона. Эксперты предполагают, что нынешний владелец Ferrari 512 BB будет запрашивать за автомобиль порядка 275 тысяч долларов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Шведская компания Volvo за 2019 год сумела увеличить объем продаж своих автомобилей на российском рынке. В частности, уровень прироста сделок составил порядка 18 процентов. Всего в течение 2019 года местные покупатели приобрели свыше 8,8 тысяч автомобилей шведской марки Volvo. В компании подчеркнули, что положительная динамика спроса продолжается с 2017 года. Наиболее востребованным у россиян автомобилем […]