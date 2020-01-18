Один из самых мощных суперкаров Ferrari выставлен на аукцион

В рамках аукционного дома RM Sotheby’s состоятся торги одной из самых мощных модификаций суперкара Ferrari, который выпущен в 1979 году.
В частности, для всех желающих предложен редкий экземпляр Ferrari 512 BB, который в минувшем году отпраздновал 40-летний юбилей с момента выпуска. Данный автомобиль в 2002 году сменил своего первоначального владельца, ввиду чего в гиперкар установили 5-литровый двигатель с мощностью 1100 л.с. Позже в 2018 году автомобиль снова сменил силовой агрегат на 440-сильны двигатель.
Также существенная доработка коснулась выхлопной системы, тормозов, а также материалов отделки салона. Эксперты предполагают, что нынешний владелец Ferrari 512 BB будет запрашивать за автомобиль порядка 275 тысяч долларов.
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