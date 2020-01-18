Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни умер драматург Юрий Димитрин, сообщил композитор Александр Журбин.

Журбин сообщил об этом в Facebook.

«Вот нашел фото 1975 года. Мы с Юрой Димитриным стоим на банкете после премьеры Рок-оперы «Орфей и Эвридика». Мы были молодые, горячие, смотрели в будущее с надеждой… но даже в самых безумных мечтах мы не могли себе представить, что эта Опера будет ставиться и через 45 лет, и будет занесена во все словари и энциклопедии, и что про нее будет знать каждый образованный человек, и не только в России», – написал он, опубликовав фотографию.

Димитрин вместе с Журбиным создали первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». Она была представлена на сцене в 1975 году, и с тех пор ставилась более 2,5 тыс. раз.

Журбин написал музыку, Димитрин – либретто.

Всего Юрий Димитрин создал более 70 пьес для музыкальной сцены, а также написал несколько книг, статей и пособий по теории и практике создания либретто.

В 1999 году он стал лауреатом литературной премии «Северная Пальмира».

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