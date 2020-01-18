Мнение: Нужно ли ограничивать в России максимальный размер капитала

Один из российских миллиардеров сообщил изданию «Форбс», что налоги надо понижать, так как «средняя пенсия в России около 200 долларов, а средняя зарплата тоже низкая». Его идея была в том, что товары надо кому-то продавать, а если у населения мало денег, то оно покупать товары не может и, следовательно, быстрый экономический рост невозможен:

https://www.forbes.ru/milliardery/390489-edinstvennoe-chto-ponyatno-pro-2020-y-v-nyom-na-1-den-bolshe-prognozy-bogateyshih

Эта реплика очередной раз доказывает нам, что Айн Рэнд была увлекающейся натурой и выдавала желаемое за действительное. Миллиардеры, в том числе и российские, вовсе не обладают какими-то особыми талантами — это обычные люди, которым просто в какой-то момент повезло (или не повезло) оказаться обладателями огромных состояний.

Так, например, когда миллиардер заявляет, будто средняя пенсия в России 200 долларов, мы сразу понимаем следующее:

1. Миллиардер пользуется устаревшими на пять лет данными, так как средняя пенсия составляла 200 долларов в 2015 году.

2. Миллиардер не знает, что пенсии в России индексируются ежегодно, и, следовательно, говоря с журналистами о средней пенсии, надо или запрашивать у секретаря свежие данные, или делать оговорки в духе «когда я последний смотрел цифры».

3. Миллиардер не знает, что экономика России давно уже отвязалась от доллара до такой степени, что исчисление пенсии в долларах выглядит столь же нелепым, как исчисление пенсии в тугриках или иенах. Да, наверное, можно подсчитать среднюю пенсию в японских иенах. Но и пенсионеры, и чиновники, и бизнесмены, и маркетологи, и экономисты вот уже 10-15 лет считают пенсии в рублях. Собственно, в рублях считаются уже и зарплаты, и квартиры, и автомобили, однако, скажем, автомобили ещё изредка продаются за доллары. «Долларовые» пенсии сразу выдают человека, который про экономику России знает не очень много.

Помните анекдот: «С деньгами в кармане ты умён, красив, остроумен, и даже можешь хорошо петь»? Так вот, это всего лишь анекдот. Обладание большим состоянием не делает человека автоматически экспертом по экономике.

Если мы почитаем реплики остальных миллиардеров из статьи в «Форбсе», мы увидим там примерно то же самое гадание на кофейной гуще: хороший такой, крепкий уровень менеджеров среднего звена, которых журналист по непонятной причине перепутал с мудрецами, владеющими тайными знаниями о судьбах мира. Грамотнее всего журналисту ответил основатель одной из крупных компаний по производству соков:

Я плохой прогнозист, поэтому прогнозы давать не буду, а Новый год проведу во Франции с семьей.

Глядя на этот срыв покровов, который нам раз за разом устраивают деловые СМИ, многие задаются вопросом. Если миллиардеры — самые обычные люди, какой тогда обществу смысл в том, что они владеют своими миллиардами? Почему нельзя ограничить максимальное состояние, например, 500 миллионами рублей, — суммой, которую талантливый бизнесмен может при большом усердии заработать к пенсии своим трудом, и которой вполне хватит на удовлетворение всех разумных потребностей?

Ответов несколько.

Во-первых, как показывают примеры СССР и США, если крупная корпорация не управляется собственником, то она управляется топ-менеджерами, а топ-менеджеры управляют ей значительно хуже, чем собственник. Если корпорация разоряется, собственник несёт серьёзные убытки, иногда объявляет банкротство вслед за ней, почти всегда несёт страшные репутационные потери. Когда у собственника заканчиваются деньги, он выходит из игры. Напротив, топ-менеджмент зачастую успевает не только выпрыгнуть из горящего здания с золотым парашютом, но ещё и затесаться в толпу зевак, дающих советы пожарным. Успешность карьеры топ-менеджера не связана напрямую с результатами его работы: он может раз за разом проваливать дело и всё равно получать новые назначения.

Предположим, закон об ограничении максимального капитала принят. Условный «Норникель» теперь принадлежит не перечисленным в «Википедии» российским миллиардерам, а куче мелких акционеров. Что же, эти мелкие акционеры будут реально контролировать директора компании, будут реально участвовать в управлении? Позвольте мне, миноритарию со стажем, открыть вам глаза: мы даже годовые отчёты читать не будем. Компанией будет управлять топ-менеджмент, причём не в интересах компании, а сугубо в своих собственных интересах. И, в отсутствие крупных собственников, дать ему линейкой по рукам будет некому.

Во-вторых, попытка ограничить максимальный размер капитала вызовет нерешаемые конфликты интересов. Допустим, у нас есть богатый человек с состоянием в 10 млрд рублей. Допустим, мы законодательно установили максимальный размер капитала в 500 млн рублей. Что дальше — оставим ему разрешённые 500 млн рублей, а остальные 9,5 млрд национализируем в пользу государства и, чтобы это не было грабежом, компенсируем деньгами? Но ведь тогда у нашего богача всё равно останутся 10 млрд — легальные 500 млн плюс полученные 9,5 млрд рублей компенсации!

Отберём лишнее при помощи налогов, установив налог в 99% с капитала, превышающего планочку? Миллиардеры просто уедут из страны. Закроем границы? Тогда это будет выглядеть, как предложение играющих ножом гопников купить у них в тёмном переулке кирпич за 50 тысяч рублей.

Физически невозможно ограбить людей, не ограбив их, а массовое ограбление неизбежно погрузит страну в хаос, который будет особенно позорен на фоне здравомыслящих соседей, не стрелявших себе в ногу. Экономика строится на доверии. Ограничение капитала —> массовая конфискация собственности —> тяжелейший экономический кризис.

В итоге мы приходим к следующему.

1. Богатые люди не являются суперменами и не обладают какими-то сверхспособностями.

2. Крупные компании лучше управляются, когда принадлежат крупным собственникам.

3. У нас нет простого способа ограничить максимальный размер капитала.

На мой взгляд, вполне очевидно, что если в нашей экономике и есть системные проблемы, искать их следует не здесь. Хоть нынешняя система и обладает явными недостатками, но, даже если мы и сумеем найти экологичный способ ограничить планочку сверху, мы, вероятно, только сами себе и навредим.

Конечно, мои рассуждения — всего лишь теория, однако опыт не к ночи будь помянутой Венесуэлы и других стран, попытавшихся реализовать идеи раскулачивания на практике, достаточно убедителен, чтобы категорически возражать против проведения опасных экспериментов в России. В мире более двухсот государств. Пусть жаждущие перемен вначале ограничат максимальный размер капитала где-нибудь в США, например, продемонстрируют впечатляющие результаты. Тогда можно будет подумать и том, чтобы осторожно перенести этот опыт в российские реалии.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: Один из российских миллиардеров сообщил изданию «Форбс», что налоги надо понижать, так как «средняя пенсия в России около 200 долларов, а средняя зарплата тоже низкая». Его идея была в том, что товары надо кому-то продавать, а если у населения мало денег, то оно покупать товары не может и, следовательно, быстрый экономический рост невозможен: https://www.forbes.ru/milliardery/390489-edinstvennoe-chto-ponyatno-pro-2020-y-v-nyom-na-1-den-bolshe-prognozy-bogateyshih Эта […]