Ученые нашли связь между депрессией и стремлением к счастью

18.01.2020, 11:21, Разное

Люди могут думать, что оценка счастья ведет к счастливой жизни. Однако новое исследование показало, что желание чувствовать себя счастливым также может иметь отрицательный результат.

Предыдущие исследования показали, что чрезмерная оценка счастья может заставить человека чувствовать себя менее счастливым. В некоторых случаях это может даже быть связано с симптомами депрессии. Существует теория, что эти негативные отношения возникают только в западном мире, особенно в Соединенных Штатах. Тем не менее, одно исследование, проведенное в 2015 году в журнале «Экспериментальная психология», обнаружило положительную связь между ценностью счастья и благополучием среди населения РФ и Восточной Азии.

Одной из причин такого культурного расхождения может быть то, что западные культуры имеют привычку основывать свои уровни счастья на индивидуальных достижениях, а не на универсальных целях. Большая выборка из 299 студентов приняла участие во втором исследовании. Пытаясь повторить свои предыдущие выводы, команда пошла еще дальше, отметив национальность участников.

Почти три четверти были британцами, а 7% имели двойное гражданство. В не британской группе 51% были европейцами, 40% — азиатами, 7% были африканцами и 2% — австралийцами. Исследователи также изучили способность участников ценить положительные эмоции и выяснили, играют ли симптомы мании роль в связи между значением счастья и депрессией.

Анализ обнаружил значительную связь между депрессивными симптомами и стремлением к счастью. Акцент на счастье также уменьшил способность человека наслаждаться положительным опытом. Дальнейшие исследования с долгосрочным фокусом должны будут повторить результаты, прежде чем исследователи смогут сделать какие-либо выводы о причине и следствии.



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Последнее: Люди могут думать, что оценка счастья ведет к счастливой жизни. Однако новое исследование показало, что желание чувствовать себя счастливым также может иметь отрицательный результат. Предыдущие исследования показали, что чрезмерная оценка счастья может заставить человека чувствовать себя менее счастливым. В некоторых случаях это может даже быть связано с симптомами депрессии. Существует теория, что эти негативные отношения […]

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