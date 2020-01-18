Ученые: Ожирение, болезни сердца и диабет могут быть заразными

Неинфекционные заболевания, включая болезни сердца и рак, в настоящее время являются наиболее распространенными причинами гибели, на которые приходится 70 процентов смертей во всем мире. Эти заболевания считаются «неинфекционными», поскольку они вызваны сочетанием генетических факторов, образа жизни и факторов окружающей среды и не могут передаваться между людьми. Новая исследовательская работа в области естественных наук, проведенная группой сотрудников CIFAR Humans и программы Microbiome, предоставила доказательства того, что многие заболевания могут передаваться между людьми через микробы (в том числе бактерии, грибки и вирусы), которые живут в телах.
Авторы основывают свою гипотезу на связи между тремя различными линиями доказательств. Во-первых, они демонстрируют, что люди с широким спектром состояний, от ожирения и воспалительных заболеваний кишечника до диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, имеют измененные микробиомы. Далее они показывают, что взятые образцы у больных людей и помещенные в организмы животных, вызывают заболевание. Наконец, они предоставляют доказательства того, что микробиом передается естественным путем, например: у супругов, живущих в одном доме, больше сходных микробиомов, чем у близнецов, которые живут отдельно.
Это может открыть новые возможности для лечения некоторых наиболее распространенных и неприятных заболеваний в мире, отмечают эксперты.
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