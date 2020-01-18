В ПРФ ожидают увеличение пенсий к 2022 году до 18 тыс. рублей

В ПРФ ожидают значительное увеличение пенсий к 2022 году до 18 тыс. рублей. Этот показатель выше итогового за 2019 год на 18%.

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов рассказал, что в реальном выражении пенсии вырастут всего на 1,3%, если сравнивать с показателями 2019 года. В случае крайне низкой инфляции, показатели которой окажутся меньше прогнозируемых аналитиками Минэкономразвития, реальный размер пенсионных выплат может повыситься ещё больше. Главное, исходя из заявлений Дроздова, это конечный показатель инфляции. Именно от него будет зависеть, сколько россиянин, достигший пенсионного возраста, сможет получать по итогу.

Антон Дроздов также не упустил возможности напомнить, что в январе ПРФ проиндексировал пенсии жителям РФ на 6,6%. Ещё один пересчёт ожидается в апреле. Таким образом житель должен в среднем,получать больше минимум на 1 тыс. рублей. Увеличение затронет и дополнительные выплаты пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста. В 2020 году эта сумма составляет 5,6 тыс. рублей.

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