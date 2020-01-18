НВ — «не время расшатывать государство» — Зеленский не принял отставку премьера

Владимир Зеленский не принял отставку премьера Алексея Гончарука, который написал заявление об уходе со своего поста после публикации в сети скандальных аудиозаписей с якобы его участием, пишет издание «Новое время». «Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — пояснил своё решение украинский президент.



Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, тем самым дав председателю правительства «второй шанс», пишет «Новое время» со ссылкой на Офис главы государства.

«Я получил от вас заявление об увольнении и в связи с последними конфликтными ситуациями… я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые важные вещи, которые очень беспокоят наше общество», — заявил Зеленский на личной встрече с Гончаруком.



Как отмечается в статье, президент Украины, среди прочего, поручил премьеру решить вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, заняться увольнением руководителей министерств, которые не добились реальных результатов, и наладить диалог с парламентом.

«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — указал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что вместе с украинским обществом он предоставил новому правительству «большой кредит доверия», за который Гончарук «ещё не рассчитался».

«Я благодарю за доверие, — ответил Гончарук. — Мы все эти задачи, поставленные вами, внимательно изучим и в ближайшее время попробуем выполнить».

Как напоминает издание, 15 января на одном из YouTube-каналов была опубликована аудиозапись предполагаемого разговора Гончарука с заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой.

Среди прочего, человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента об экономике, а себя называет «профаном в экономике». В украинском кабинете министров эту аудиозапись назвали фейковой.

Однако после резонанса, вызванного этими записями, Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его главе государства. Украинский премьер пояснил, что тем самым хотел нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов правительства к Зеленскому.

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