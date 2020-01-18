Украина и Грузия заявили, что РФ препятствует морским спасательным операциям

Россия препятствует проведению спасательных операций в бассейне Черного и Азовского морей. Об этом делегаты от Украины и Грузии заявили в обращении к Международной морской организации (IMO), проинформировало 17 января посольство Украины в Великобритании.

«Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», – сказано в сообщении, опубликованном в Facebook.

Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ІМО на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає… Posted by Embassy of Ukraine to the UK on Reede, 17. jaanuar 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

IMO – международная межправительственная организация, которая является специализированным учреждением ООН, отвечающим за охрану и безопасность судоходства и предотвращение загрязнения оркужающей среды с судов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Россия препятствует проведению спасательных операций в бассейне Черного и Азовского морей. Об этом делегаты от Украины и Грузии заявили в обращении к Международной морской организации (IMO), проинформировало 17 января посольство Украины в Великобритании. «Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и […]