Украинский министр залез под стол в поддержку Гончарука

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил в поддержку премьер-министра страны Алексея Гончарука на фоне скандала с «прослушкой».
В своем Facebook Малюська, назвав Гончарука «лучшим премьером в истории Украины», опубликовал фотографию, на которой он прячется под столом.
«Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе исполняющего обязанности), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства», – сообщил он.
Ранее Малюська жаловался на маленькую зарплату.
Напомним, на Украине на этой неделе разгорелся скандал после публикации в Сети записи, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».
Гончарук заявил, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, но написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Президент Украины решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины.
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Последнее: Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил в поддержку премьер-министра страны Алексея Гончарука на фоне скандала с «прослушкой». В своем Facebook Малюська, назвав Гончарука «лучшим премьером в истории Украины», опубликовал фотографию, на которой он прячется под столом. «Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе исполняющего обязанности), все равно рука дотянется подписать приказ об […]
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