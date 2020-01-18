Украинский министр залез под стол в поддержку Гончарука

18.01.2020, 11:05, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил в поддержку премьер-министра страны Алексея Гончарука на фоне скандала с «прослушкой».

В своем Facebook Малюська, назвав Гончарука «лучшим премьером в истории Украины», опубликовал фотографию, на которой он прячется под столом.

«Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе исполняющего обязанности), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства», – сообщил он.

Ранее Малюська жаловался на маленькую зарплату.

Напомним, на Украине на этой неделе разгорелся скандал после публикации в Сети записи, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».

Гончарук заявил, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, но написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Президент Украины решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил в поддержку премьер-министра страны Алексея Гончарука на фоне скандала с «прослушкой». В своем Facebook Малюська, назвав Гончарука «лучшим премьером в истории Украины», опубликовал фотографию, на которой он прячется под столом. «Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе исполняющего обязанности), все равно рука дотянется подписать приказ об […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика