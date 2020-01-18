Милонов осудил Водонаеву за ее слова о быдле и материнском капитале: «Ее работа – быть эскортницей-содержанкой»

Депутат Госдумы осудил Алёну Водонаеву в эфире «60 минут» на «Россия 1» за ее слова о быдле и материнском капитале. По словам Виталия Милонова, телеведущая должна работать «эскортницей-содержанкой».
Не так давно актриса заявила, что россияне начнут заводить детей ради получения выплат, так как являются «быдлом, которому вечно не хватает на бутылку водки». В связи с этим Милонов раскритиковал знаменитость и назвал ее эскортницей. Политик предложил сослать модель на Новую Землю «за экстремизм». «Вот это, действительно, то, где люди без мозгов могут себя проявить так, как это успешно делает Водонаева», — заявил парламентарий. Он добавил, что звезда «Дома-2» своей публикацией в Instagram задела чувства миллионы российских жителей.
Как считает депутат, модель не понимает, что такое материнский капитал. Милонов отметил, что рождение и последующее воспитание ребенка является огромным трудом, а с помощью выплат государство выражает родителям благодарность.
Ранее Водонаева разместила пост, в котором осудила предложение Путина об увеличении материнского капитала. Тогда телеведущая высказала мнение, что неблагополучные семьи начнут рожать детей из-за денег.
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Последнее: Депутат Госдумы осудил Алёну Водонаеву в эфире «60 минут» на «Россия 1» за ее слова о быдле и материнском капитале. По словам Виталия Милонова, телеведущая должна работать «эскортницей-содержанкой». Не так давно актриса заявила, что россияне начнут заводить детей ради получения выплат, так как являются «быдлом, которому вечно не хватает на бутылку водки». В связи с […]
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