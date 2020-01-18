ВМФ России получит новые радары для защиты от крылатых ракет

18.01.2020, 11:04, Разное

ВМФ РФ получит на вооружение новые радары «Заслон», позволяющие активно обнаруживать стелс-устройства противника и сверхзвуковые боеприпасы. Их применят для защиты от крылатых ракет НАТО.
Уже сейчас комплекс «Заслон» устанавливается на два строящихся корабля ВМФ: «Строгий» и «Ретивый». Они оба будут следить за водным пространством Чёрного и Балтийского морей, активно подавляя любые попытки потенциальных противников атаковать. Радары способны заметить как надводные, так и подводные боеприпасы на расстоянии 75 километров. Причём речь идёт даже о беспилотных летательных аппаратах, построенных с применением стелс-технологии. Таким образом всего два корабля смогут держать под контролем не только акватории морей, но и следить за базами НАТО на суше. Одна из таких развёрнута на территории Польши.

Радиолокационный комплекс «Заслон» эффективен не только против небольших целей. Он также способен засекать обычные крылатые ракеты и снаряды. В этом случае, когда размер боеприпаса составляет больше метра, радар сможет засечь его на расстоянии около 300 километров.



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