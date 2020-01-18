«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»

18.01.2020, 10:58, Новости дня

Арсеналы российских танкистов начали пополнять «суперснарядами». Речь идет о новейших бронебойных подкалиберных изделиях 3БМ44 «Лекало», которые в количестве 2 тыс. единиц поступят в войска до конца года, пишут СМИ.

«С такими боеприпасами наши танки легко смогут уничтожать самую современную бронетехнику на расстоянии от нескольких метров до 3–5 км», – пишет газета «Известия».

Как отметил в комментарии изданию военный эксперт Алексей Хлопотов, «Лекало» подходит для любого 125-миллиметрового орудия всех танков из находящихся сегодня на вооружении. «Среди таких универсальных боеприпасов «Лекало» вне конкуренции», – сказал он.

«Если его предшественник – снаряд «Манго» – пробивает 520 мм сплошной брони с расстояния 2 км, то для нового образца показатель составляет 650 мм. Этого достаточно для поражения американского M1A2 Abrams современных модификаций», – добавил Хлопотов.

В декабре в Сети появилось видео «рождественских» танковых стрельб США у границы Белоруссии. В маневрах принимали участие американские «Абрамсы».



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Последнее: Арсеналы российских танкистов начали пополнять «суперснарядами». Речь идет о новейших бронебойных подкалиберных изделиях 3БМ44 «Лекало», которые в количестве 2 тыс. единиц поступят в войска до конца года, пишут СМИ. «С такими боеприпасами наши танки легко смогут уничтожать самую современную бронетехнику на расстоянии от нескольких метров до 3–5 км», – пишет газета «Известия». Как отметил в […]

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