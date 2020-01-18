Стрелявшего в суде Новокузнецка арестовали до 16 марта

Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в покушении на двойное убийство в мировом суде. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам собеседника агентства, его заключили под стражу до 16 марта.
16 января в здании мирового суда в Новокузнецке результате стрельбы погиб судебный пристав и получила ранения женщина. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщал, что стрелявший был потерпевшим по уголовному делу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек, подозреваемого задержали сразу же в зале суда.
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