В Раде создали межфракционное объединение, которое «будет защищать вечные ценности общества»

В Верховной Раде создали межфракционное объединение «Ценности, достоинство, семья». Об этом 17 января в Facebook рассказал инициатор и сопредседатель объединения, народный депутат от «Слуги народа» Святослав Юраш.
«На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент», — написал он.
Целью межфракционного депутатского объединения, является «защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды», пояснил нардеп.
Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные «укреплять семейные ценности, принципы достойного общества и воспитания на основе семейных ценностей детей и молодежи», добавил Юраш.
Он анонсировал создание офиса объединения. Им будет руководить Александр Васюк.
Камінг аут.Мушу признатись Вам всім, що я прихильник вічних цінностей. В молодості пройшов через усі стадії…
Posted by Sviatoslav Yurash on Reede, 17. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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