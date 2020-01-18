Сканы паспортов украинцев были в свободном доступе из-за уязвимости на госпортале вакансий. Сайт отключили

Личные и папортные данные украинцев были в свободном доступе на правительственном портале вакансий государственной службы career.gov.ua из-за уязвимости сайта. На это обратил внимание эксперт по кибербезопасности Андрей Перевезий.

«Для того, что бы устроиться на работу в государственную структуру, необходимо заполнить анкету, резюме и загрузить свои документы на ресурс career.gov.ua. Созданный при поддержке ЕС, допускаю, что и за деньги тоже ЕС. Так вот загружая документы помните, что хранятся они в открытом доступе, вот так случайно произошло», – написал он в Facebook 15 января.

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Спикер Украинского киберальянса Шон Таунсенд в комментарии изданию НВ сообщил, что подобная утечка произошла не впервые.

«В предыдущий раз выяснилось, что НАГС (Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. – «ГОРДОН«) использует «дырявый» российский софт, что прямо запрещено постановлением Кабмина, и можно было скачать любой файл с сервера. В том числе файлы с паролями от портала. Сейчас, не смотря на уверения министра [Кабинета Министров Дмитрия] Дубилета, потек новый сайт», – сказал он.

По словам Таунсенда, сайт отключили утром 16 января. Сейчас он не работает по техническим причинам.

Представительница НАГС Наталья Зинченко сообщила НВ, что проблема ликвидирована.

«Нам очень жаль из-за сложившейся ситуации. К сожалению, сегодня ни одна электронная система не дает 100% гарантии безопасности информации, однако, уверяем, что ведутся работы по усовершенствованию системы защиты и портала Career с целью недопущения в дальнейшем подобных инцидентов», – заявила она.

Офис омбудмена Украины назначил проверку в НАГС из-за утечки данных граждан.

«С целью установления фактических обстоятельств по поручению Уполномоченного работниками департамента в сфере защиты персональных данных осуществляется мониторинговый визит в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, которое в соответствии с законодательством осуществляет администрирование Единого портала вакансий государственной службы. По результатам мониторингового визита будут предприняты соответствующие меры реагирования», – сказано в заявлении пресс-службы Офиса омбудсмена.

‼️За інформацією, що стала відома під час моніторингу мережі Інтернет, виявлено ймовірний витік персональних даних… Posted by Офіс Омбудсмана України on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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