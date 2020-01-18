Сканы паспортов украинцев были в свободном доступе из-за уязвимости на госпортале вакансий. Сайт отключили

Личные и папортные данные украинцев были в свободном доступе на правительственном портале вакансий государственной службы career.gov.ua из-за уязвимости сайта. На это обратил внимание эксперт по кибербезопасности Андрей Перевезий.
«Для того, что бы устроиться на работу в государственную структуру, необходимо заполнить анкету, резюме и загрузить свои документы на ресурс career.gov.ua. Созданный при поддержке ЕС, допускаю, что и за деньги тоже ЕС. Так вот загружая документы помните, что хранятся они в открытом доступе, вот так случайно произошло», – написал он в Facebook 15 января.
Немного о диджитализации в Украине, тем более, как раз комитет по цифровой трансформации собрался. Лілія Олексюк…
Posted by Андрей Перевезий on Kolmapäev, 15. jaanuar 2020
Спикер Украинского киберальянса Шон Таунсенд в комментарии изданию НВ сообщил, что подобная утечка произошла не впервые.
«В предыдущий раз выяснилось, что НАГС (Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. – «ГОРДОН«) использует «дырявый» российский софт, что прямо запрещено постановлением Кабмина, и можно было скачать любой файл с сервера. В том числе файлы с паролями от портала. Сейчас, не смотря на уверения министра [Кабинета Министров Дмитрия] Дубилета, потек новый сайт», – сказал он.
По словам Таунсенда, сайт отключили утром 16 января. Сейчас он не работает по техническим причинам.
Представительница НАГС Наталья Зинченко сообщила НВ, что проблема ликвидирована.
«Нам очень жаль из-за сложившейся ситуации. К сожалению, сегодня ни одна электронная система не дает 100% гарантии безопасности информации, однако, уверяем, что ведутся работы по усовершенствованию системы защиты и портала Career с целью недопущения в дальнейшем подобных инцидентов», – заявила она.
Офис омбудмена Украины назначил проверку в НАГС из-за утечки данных граждан.
«С целью установления фактических обстоятельств по поручению Уполномоченного работниками департамента в сфере защиты персональных данных осуществляется мониторинговый визит в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, которое в соответствии с законодательством осуществляет администрирование Единого портала вакансий государственной службы. По результатам мониторингового визита будут предприняты соответствующие меры реагирования», – сказано в заявлении пресс-службы Офиса омбудсмена.
‼️За інформацією, що стала відома під час моніторингу мережі Інтернет, виявлено ймовірний витік персональних даних…
Posted by Офіс Омбудсмана України on Neljapäev, 16. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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