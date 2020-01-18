В ПФР рассказали об увеличении пенсий за два года

Глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов рассказал, как увеличатся пенсии к 2022 году.
По словам Дроздова, средний размер выплат повысится до 18 тыс. 290 рублей и обгонит показатель минувшего года на 18,26%, передает «Российская газета».
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, с 2019 по 2022 год рост пенсий в реальном выражении составит 2,5, 3, 2 и 1,3% соответственно.
«Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», – подчеркнул глава ПФР.
Он отметил, что после индексации на 6,6% пенсии выросли в среднем на 1 тыс. рублей, однако эта сумма зависит от общего размера выплат. Средний размер прибавки рассчитывается для средней по стране пенсии – 15 тыс. 466 рублей.
Дроздов также напомнил, что по достижении 80 лет пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость прописать индексацию пенсий в Конституции.
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