Больничка — это прежде всего люди

Как петербургский врач-реаниматолог запустил проект бесплатной медицинской помощи бездомным.

Весной прошлого года 26-летний анестезиолог-реаниматолог Сергей Иевков решил помогать бездомным людям, которым в силу разных обстоятельств недоступна медицинская помощь. Купил в строительном магазине обычный пластиковый ящик, а в ближайшей к дому аптеке — пакет лекарств первой необходимости. У него не было опыта волонтерства, он даже поначалу не очень понимал, куда податься со своей идеей благотворительности, пока не вышел на «Ночлежку» и не поехал в рейс «Ночного автобуса».

«Я знал, что детям мигрантов сложно получить медпомощь, — рассказывает Сергей. — И был потрясен, услышав, как врач отказался помогать ребенку мигрантов, у которого не было полиса, и выезд врача не был бы оплачен. Потом понял, что положение бездомных еще хуже. В больницу их могут и привезти, но быстро выставят на улицу, дав бумажку с рекомендациями. А где он будет швы снимать или лекарства брать, непонятно».

Кроме «Ночлежки», Сергей познакомился и стал сотрудничать с Анатолием Курковским, заведующим здравпунктом при больнице имени Боткина, единственного в городе поликлинического отделения, где бездомным оказывают помощь даже без документов. Иевков шутит, что Курковский располагает «административным ресурсом», а Благотворительная больница — волонтерским: «Мы им бинты — они нам анализы».

Доктор в шортах

Фотограф Артем Лешко вспоминал, как поразился, увидев нового доктора: на стоянку «Ночного автобуса» у метро «Ломоносовская» Сергей приехал в шортах и шлепанцах. В нем не было абсолютно никакой солидности, он радостно улыбался. Но когда надел синий хирургический халат, маску и шапочку, а из ящика начал доставать лекарства, все более-менее встало на свои места.

В тот первый выезд к бездомным Сергей шел вдоль очереди, выстроившейся за едой, и знакомился: «Я врач! Еды всем хватит, пойдемте я вас осмотрю!» На всё про всё было 30 минут — пока автобус не уехал на следующую стоянку.

Сергей Иевков во время одного из рейдов. Фото: Артем Лешко

Тех, кто подходил с зубной болью, Сергей отправлял к Курковскому, а сам прямо на улице промывал и бинтовал раны, выдавал по показаниям безрецептурные лекарства, если нужные были при себе, и сообщал, когда приедет снова. К следующему разу он обзавелся складным стульчиком для больных — многим стоять было тяжело. Понял, что в консультациях и приеме требуется четкая система, а для этого нужен ассистент, который будет вести записи, пока он занимается больным. Сергей обратился к знакомым медикам, попросил присоединиться. Всех, кто откликнулся, объединил в чате ВКонтакте. Так появились помощники.

Днем рождения больнички — так волонтеры ласково называют проект — решили считать 26 июня 2018 года. В тот день в кафе собралось человек десять единомышленников, и Сергей рассказывал про особенности работы. Тогда же составили расписание выходов и обсудили ближайшие планы: набирать команду и переходить к системной помощи. «Было классно — белые ночи, Петербург, культурно-духовные разговоры в автобусе, пока едем от стоянки до стоянки, — вспоминает Сергей. — Люди быстро прониклись к нам доверием и стали ждать приезда медиков с нетерпением: мы относились к ним с уважением, помогали с застарелыми ранами, накладывали чистые повязки, лечили простуду и расстройство желудка, терпеливо объясняли, чем они болеют и что нужно сделать. Были и более серьезные случаи».

Как это работает

Знакомые и коллеги Сергея следили за его детищем. Семья поддержала. Отец прислал защитные очки, чтобы гной в глаза не попал. Коллеги помогали материалами. Некоторые недоумевали: «Зачем тебе это? Не занимайся ерундой!» Кто-то полагал, что проект сдуется, но мрачные прогнозы не сбылись.

«Ошибки были, — говорит Сергей. — Например, мы пробовали ходить по заброшкам (в заброшенные дома и сквоты, где живут бездомные). И решили, что будем заниматься не только медициной, но и социальной работой. Ездили по несколько человек, в команде были психолог, социальный работник, равные консультанты для алкозависимых, журналистка, которая разговаривала с бездомными людьми и записывала их истории. Но эффективную систему социальной помощи мы тогда создать не смогли, разбрасывались, перегорали от напряжения. Через год поняли, что больничка должна заниматься только медициной».

Волонтеры Благотворительной больницы за работой. Фото: Артем Лешко

С осени прошлого года волонтеры стали ездить в пункты обогрева — зимние палатки «Ночлежки» и в приют Мальтийской службы помощи. Проводили осмотры и консультации, измеряли давление, делали перевязки и выдавали безрецептурные лекарства по показаниям с подробным объяснением, как их принимать до следующего приезда медиков.

Сейчас в сообществе волонтеров больше 100 человек. По каждому направлению работы свой чат: количество площадок, на которых оказывают бесплатную медицинскую помощь, выросло до семи, а партнеров-организаций стало три. Опытные координаторы дежурят на телефонах, куда можно звонить в сложных случаях. Два человека, профессиональный журналист и фотограф, на добровольных началах развивают паблики в соцсетях: ведут прямые эфиры со специалистами, делают репортажи и интервью с бездомными людьми.

В Благотворительной больнице есть хирурги, кардиолог, дерматолог, ортопед, гинеколог, консультант по вопросам ВИЧ и туберкулеза, равные консультанты по алко- и наркозависимости. Недавно появился офтальмолог. Проведя осмотр и измерив остроту зрения, врач при наличии выдает нуждающимся подходящие очки (ненужные очки приносят для волонтеров больнички на акции «Раздельного сбора» и по заказу дает в дар партнерская офтальмологическая клиника).

В рейсы медики-волонтеры выходят семь дней в неделю, по вечерам, в свое свободное время.

Поток больных разделяют: перевязки и лечение трофических язв — и простудные заболевания и общие жалобы. В последнее время проводить осмотры на улице стало проще: благодаря огромным усилиям православной организации «Кинония» и при ее сотрудничестве в распоряжении ББ появился специально оборудованный «Автобус милосердия»: утепленный, с готовыми полками для ящиков с лекарствами, дозатором для дезинфекции рук и удобной кушеткой. Теперь есть возможность проводить осмотры зимой в теплой и комфортной для бездомного пациента обстановке.

«На пункты помощи бездомным приходят не только бездомные, но и малоимущие, пенсионеры, мигранты, — рассказывает Сергей Иевков. — Если человек готов выстоять очередь за тарелкой супа и медицинской помощью, значит, ему это надо. Если у человека есть с собой выписки из больницы и назначения специалиста, мы стараемся ему их расшифровать, объяснить важность лечения и выдать безрецептурные лекарства, если у нас есть необходимые. Если выписки нет — проводим обычный осмотр с консультацией, собираем анамнез, думаем, чем можем помочь прямо на месте. В ситуациях с риском для жизни вызываем скорую помощь. В Петербурге много медицинских вузов, и нам помогают студенты: приходят в больничку ассистентами. Они жалуются, что к пациентам в больницах их не пускают, а тут можно и увидеть все своими глазами, и набраться бесценного опыта».

Фото: Артем Лешко

Выстроив процессы, сам Сергей сейчас в основном курирует административные вопросы: встречается с новыми волонтерами, ищет единомышленников, договаривается о сотрудничестве с организациями и фондами города. Как врач на площадках проекта бывает редко: надежная команда координаторов и волонтеров это позволяет.

«Поначалу мы взвалили на себя больше, чем могли вынести, и многие выгорали. Сейчас к нам можно прийти стажером — просто приглядеться, если устал — прекратить волонтерство, ничего страшного в этом нет. Больничка — это прежде всего люди», — говорит Сергей.

Он мечтает, чтобы Благотворительная больница обрела стены, стала организацией, способной оказывать стационарную помощь. Запрос на это есть.

Мария Башмакова

«Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета

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